The Raiders close out their regular season in week four of May with a game against McGregor and a double-header against Hill City on May 25 before starting post-season play on Tuesday, May 30.
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