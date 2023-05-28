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Quality player

Isle ninth-grader Sam Hebeisen has been a force on the mound and at bat for the Raiders this season. 

 Photo by Bob Statz

news.messenger@apgecm.com 

The Raiders close out their regular season in week four of May with a game against McGregor and a double-header against Hill City on May 25 before starting post-season play on Tuesday, May 30.

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