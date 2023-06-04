Set to pitch

Eric Pederson has been solid on the mound and batting over .400 for the season for the Raiders.

Winning six of their last eight games to close out the regular season with a record of 8-11, the Mille Lacs Raiders baseball team will begin post-season play on Tuesday, May 30 when the open the sub-section of Section 5A at home  against an opponent yet to be determined. 

 

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