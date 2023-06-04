Winning six of their last eight games to close out the regular season with a record of 8-11, the Mille Lacs Raiders baseball team will begin post-season play on Tuesday, May 30 when the open the sub-section of Section 5A at home against an opponent yet to be determined.
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